Священники Киевской епархии УПЦ доставили гуманитарную помощь ВСУ и жителям на Востоке

Главное: Священники и волонтеры Киевской епархии Украинской Православной Церкви доставили гуманитарный груз военным и гражданским жителям в пострадавшие от войны регионы на Востоке.

Православные волонтеры посетили Лиман, села Заречье, Торское Донецкой области, Святогорскую лавру.

Жители этих населенных пунктов нуждаются в постоянной поддержке: нет тепла, света, поставок лекарств, постоянные обстрелы.

Жителям пострадавших городов и сел передали продукты питания, одежду, средства гигиены.

В Святогорскую Лавру доставили два мощных генератора, продукты питания и сладости для детей.

Военным частям ВСУ передали продукты питания, сладости, иконы и просфоры.