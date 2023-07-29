Священники Киевской епархии УПЦ доставили гуманитарную помощь ВСУ и жителям на Востоке

В Украине официально перенесли Рождество и ряд других праздников
ЧП в Одессе: в Доме профсоюзов взорвалась граната – погиб человек
Танки Abrams могут появиться в Украине уже в сентябре
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 244 830 солдат
Мир ждет глобальное замерзание, - ученые
Скандал на ЧМ по фехтованию. Украинку дисквалифицировали за отказ пожать руку россиянке
Министра культуры Ткаченко отправили в отставку
Военное положение и мобилизация в Украине продлены до 15 ноября 2023: парламентских выборов не будет
ВСУ продолжают успешно атаковать под Бахмутом
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 244 270 солдат