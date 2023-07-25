Украинцам рассказали, как проходит подготовка к отопительному сезону

Главное: Украина готовится к отопительному сезону. Идет накопление газа и угля.

Детали: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поведал о темпах подготовки нашей страны к будущему отопительному сезону. Он представил актуальные данные на заседании правительства.

Сообщается следующее: «Ремонты ТЭЦ, котельных, тепловых электростанций проходят в плановом режиме».

Отмечается также: «11,7 миллиардов кубометров газа уже закачано в украинские газохранилища. Это почти 80% потребности. На складах имеем в наличии полтора миллиона тонн угля, планируем выйти на показатель в 1,8 миллиона тонн».

В тему: Украина продолжает активно закачивать газ в хранилища.