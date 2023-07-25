Еще одна женщина обвинила лидера группы Rammstein в сексуальном насилии

Главное: Против Тилля Линдеманна продолжают выдвигать обвинения в сексуальном насилии. На этот раз это сделала женщина из Австрии.

Детали: Женщина из Австрии, которая захотела сохранить анонимность, обвинила 60-летнего лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна в сексуальном насилии. Об этом информирует ORF.

Так, она поведала, что в 2019-м году была на одной из вечеринок немецкого музыканта.

Женщина говорит, что лично получила предложение от артиста подняться к нему в апартаменты. Когда

По ее словам, когда она вошла в гостиничный номер, тот повалил ее на кровать, задрал юбку и нанес удар по ягодицам.

Австрийка подчеркнула, что не соглашалась на подобное и не собиралась проводить время наедине с Тиллем Линдеманном, но ее уговорили другие гости тусовки.

Стоит добавить, что в последнее время обвинения в сексуальном насилии против музыканта выдвинули срезу несколько женщин.

Сейчас прокуратура Германии проводит в отношении артиста проверку по статье 177 Уголовного кодекса «О сексуальном принуждении и изнасиловании».

В тему: Линдеманн обвинен в изнасиловании, возбуждено уголовное дело.