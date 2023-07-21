В Киевской области горел женский монастырь УПЦ

Главное: Женский монастырь УПЦ горел в Киевской области. ЧП в селе Кисловка.
Детали: Вечером четверга, 20 июля, в селе Кисловка (Киевская область) произошло огненное ЧП. О нем поведали в ГСЧС.
Сообщается, что тут случился пожар в женском монастыре в честь Святых Царственных Мучеников Белоцерковской епархии Украинской православной церкви.
Площадь возгорания составила пятьсот квадратных метров.
Пожар был ликвидирован.
Информируется, что к его тушению задействовали 12 единиц техники и 46 человек личного состава.
Причины инцидента сейчас выясняются.
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