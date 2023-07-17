Спасатели бьют тревогу: украинцы массово гибнут в водоемах

Главное: С начала года в Украине утонули 543 человека. В том числе 45 детей.

Детали: Украинцы массово гибнут на воде. О ситуации поведали в ГСЧС.

Сообщается, что с начала 2023-го года в водоемах нашей страны погибли 543 человека, в том числе 45 детей.

Уточняется, что лишь на минувшей недели жертвами стали 48 людей.

Спасатели говорят: «Ужасная статистика гибели на воде вызывает серьезную обеспокоенность. Игнорирование правил безопасности – основная причина трагических случаев на воде. Особенно внимательно необходимо следить за малышами, не разрешать самостоятельно посещать даже самые маленькие водоемы».

Так, украинцев призывают купаться только в местах, где есть спасательные посты, выбирать благоприятные условия и погоду, а также следить за детьми.

Резюмируется: «Помните, каждая ошибка на воде может стать роковой».

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