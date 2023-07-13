Российского генерала уволили после доклада о проблемах на фронте

Главное: Командующий 58-й оккупационной армией Иван Попов рассказал «на самом верху» о реальном положении дел в армии. После этого его в один день уволили.

Детали: В России генерал-майор Иван Попов с позывным «Спартак» заявил, что его уволили после доклада высшему руководству о проблемах армии. Об этом в среду, 12 июля, сообщило издание The insider.

Отмечается, что в Telegram-канале депутата, члена комитета Госдумы РФ по обороне Андрея Гурулева появилось аудиосообщение якобы командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа ВС России генерал-майора Ивана Попова с позывным «Спартак» к военным.

Голос на аудио, который обращается к солдатам «мои любимые гладиаторы», говорит, что его «предательски и подло» уволили после того, как он «на самом верху» высказался о проблемах в армии.

Так, голос на аудио острейшими проблемами оккупационной армии назвал отсутствие контрбатарейной борьбы, станций артиллерийской разведки, массовую гибель и увечья солдат от артиллерии противника.

По словам Попова, он высказался обо всех проблемах на «высшем уровне — откровенно, предельно жестко». И затем за один день «слепили приказ министра обороны», вывели его из расположения и «избавились» от него.

«Нас ударил с тыла наш старший начальник, предательски и подло обезглавив армию в самый тяжелый и самый напряженный момент», — заявил якобы российский генерал-майор.

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