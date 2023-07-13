В Израиле нашли уникальную мозаику

Главное: Уникальная мозаика найдена в Израиле. Ей 1,6 тысяч лет.

Детали: В Израиле в области Нижняя Галилея ученые нашли уникальную римскую мозаику. Об этом сообщает университет Северной Каролины в Чапел-Хилле.

Уточняется, что находку сделали в ходе раскопок в синагоге в Хукоке, которой 1,6 тысяч лет.

Информируется: «Панно расположено на полу возле главного входа. В центре мозаки – надпись на иврите, вокруг которой венок. Рядом видны записи на арамейском, где перечислены имена дарителей или художников. С двух сторон от венка есть рисунки львов, опирающихся лапами на головы быков. Панель обрамляет бордюр с изображением хищников, гонящихся за другими животными».

Кроме этого отмечается, что археологи наткнулись на еще одни фрагменты мозаик, обнаруженные в 2012-м и 2013-м годах. На них изображен эпизоды 15:4 и 16:3 из Книги Судей Израилевых, в которых рассказывается о Самсоне. Среди вновь найденных фрагментов есть изображения филистимских всадника и мертвого солдата.

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