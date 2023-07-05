Священники Киевской епархии УПЦ доставили третью партию помощи в Херсон

Главное: Сотрудники Синодального отдела Сотрудники Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам и священнослужители Киевской епархии привезли в Херсон гуманитарный груз.

Отмечается, что это уже третья партия помощи, которая была доставлена за последние три недели в рамках церковной программы «Миссия милосердия». Груз предназначен для военнослужащих и гражданского населения, наиболее пострадавшего от наводнения — прежде всего для жителей херсонских районов Речпорт и Остров.

Прихожане Киевской епархии УПЦ и благотворители собрали для них продукты питания, питьевую воду, бытовую химию, средства гигиены, одежду, энергетики, сладости, хозяйственный инвентарь.

Кроме того, участники миссии доставили в Херсон терминал спутникового интернета Starlink и антенны для улучшения мобильной связи, а также бактерицидные лампы, химикаты от грибка и плесени и инвентарь для очистки и дезинфекции затопленных храмов.