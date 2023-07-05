Священники Киевской епархии УПЦ доставили третью партию помощи в Херсон

Национализм: история одной идеологии
Катастрофа МАУ под Тегераном: против Ирана подан иск в суд ООН
Саммит НАТО в Вильнюсе «не разочарует украинцев», — президент Литвы
Армия РФ потеряла половину своей боеспособности, — глава Генштаба Британии
Враг все чаще применяет химическое оружие, — ВСУ
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 231 700 солдат
В Севастополе прогремел мощнейший взрыв
Столтенберг еще на год остался во главе НАТО
Число жертв атаки дронов на Сумы возросло
Москву и область атаковали неизвестные беспилотники. Закрыт аэропорт «Внуково»
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 231 030 солдат