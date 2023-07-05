Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Священники Киевской епархии УПЦ доставили третью партию помощи в Херсон

Священники Киевской епархии УПЦ доставили третью партию помощи в Херсон

Александра Кудрявцева
05.07.23 16:57
76
Священники Киевской епархии УПЦ доставили третью партию помощи в Херсон
Главное: Сотрудники Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам и священнослужители Киевской епархии привезли в Херсон гуманитарный груз.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой Телеграмм-канал «Церковь помогает», гуманитарная помощь предназначена для военнослужащих и жителей Херсона, а также для пострадавших от наводнения храмов.
 
Отмечается, что это уже третья партия помощи, которая была доставлена за последние три недели в рамках церковной программы «Миссия милосердия». Груз предназначен для военнослужащих и гражданского населения, наиболее пострадавшего от наводнения — прежде всего для жителей херсонских районов Речпорт и Остров.
 
Прихожане Киевской епархии УПЦ и благотворители собрали для них продукты питания, питьевую воду, бытовую химию, средства гигиены, одежду, энергетики, сладости, хозяйственный инвентарь.
 
Кроме того, участники миссии доставили в Херсон терминал спутникового интернета Starlink и антенны для улучшения мобильной связи, а также бактерицидные лампы, химикаты от грибка и плесени и инвентарь для очистки и дезинфекции затопленных храмов.
 
В тему: Киевские храмы УПЦ собрали 1 млн грн на восстановление Херсонщины.

Тэги: Херсон, гуманитарная помощь, УПЦ

Комментарии

Статьи

05.07.23 11:47

Нарко-news: кокаин Байдена, кетамин Маска, экстази для снятия стресса и уничтожение афганского мака

Автор: Александр Панько

Дайджест

Национализм: история одной идеологии
05.07.23 14:07

Национализм: история одной идеологии

Автор: Михаил Масонов

Выбор редакции
Как обменять старые доллары в Украине. НБУ дал разъяснение
Как обменять старые доллары в Украине. НБУ дал разъяснение
Как обменять старые доллары в Украине. НБУ дал разъяснение
Как обменять старые доллары в Украине. НБУ дал разъяснение
Отец Арнольда Шварценеггера - нацист и шизофреник, а мама - «фанатик чистоты»
Отец Арнольда Шварценеггера - нацист и шизофреник, а мама - «фанатик чистоты»
Ученый провел 93 дня в глубинах океана и неожиданно... омолодился
Ученый провел 93 дня в глубинах океана и неожиданно... омолодился
Президента США Байдена и его семейку обвинили в тотальной коррупции
Президента США Байдена и его семейку обвинили в тотальной коррупции
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
05.07.23 16:55

Ученые нашли новый вид осьминогов без чернильных мешков
05.07.23 16:30

Британцы испытали на орбите уникального космического «мусорщика»
05.07.23 16:16

МАГАТЭ отреагировало на угрозу диверсии на ЗАЭС
05.07.23 15:52

В столице США произошла стрельба. Погибли 9 человек
05.07.23 15:20

Жуткая засуха накрыла Европу
05.07.23 15:09

Катастрофа МАУ под Тегераном: против Ирана подан иск в суд ООН
05.07.23 14:52

На Львовщине в селе образовалась пропасть. Пострадали два человека
05.07.23 14:28

Саммит НАТО в Вильнюсе «не разочарует украинцев», — президент Литвы
05.07.23 13:54

Россию лишили права проведения Евро-2026 по гандболу
05.07.23 13:24

На Киевщине горе-мать довела младенца до смерти
05.07.23 15:09

Катастрофа МАУ под Тегераном: против Ирана подан иск в суд ООН
05.07.23 14:28

Саммит НАТО в Вильнюсе «не разочарует украинцев», — президент Литвы
05.07.23 12:57

Армия РФ потеряла половину своей боеспособности, — глава Генштаба Британии
05.07.23 10:18

Враг все чаще применяет химическое оружие, — ВСУ
05.07.23 08:58

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 231 700 солдат
04.07.23 15:20

В Севастополе прогремел мощнейший взрыв
04.07.23 13:51

Столтенберг еще на год остался во главе НАТО
04.07.23 11:25

Число жертв атаки дронов на Сумы возросло
04.07.23 09:48

Москву и область атаковали неизвестные беспилотники. Закрыт аэропорт «Внуково»
04.07.23 09:40

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 231 030 солдат
29.06.23 17:17

«Волны Кондратьева» предрекают в 2023 году возобновление роста цен на все сырьевые товары
30.06.23 16:01

Николай Ефремов, сын знаменитого актера-убийцы, выпал из окна
29.06.23 15:57

Обменные пункты обязали принимать доллары… 1914-го года выпуска
30.06.23 16:50

Бразилец пытался ввезти в Армению килограмм кокаина весьма оригинальным способом
29.06.23 12:18

Жители семи областей Украины остались без света
30.06.23 10:10

В Минздраве рассказали, куда делся коронавирус
30.06.23 16:00

В Молдове задержали двух жителей Одесской области
29.06.23 13:29

У украинцев могут отбирать транспортные средства на нужды ВСУ
29.06.23 09:53

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 227 780 солдат
29.06.23 17:01

В Австралии хотят разрешить эвтаназию для детей
Фото и Видео
Динозавры на картине средневекового художника Питера Брейгеля?
Динозавры на картине средневекового художника Питера Брейгеля?
Динозавры на картине средневекового художника Питера Брейгеля?
Динозавры на картине средневекового художника Питера Брейгеля?
Атака титанов 4 (2023): трейлер и дата выхода финальной части популярного аниме-сериала
Атака титанов 4 (2023): трейлер и дата выхода финальной части популярного аниме-сериала
Zom 100: Bucket List of the Dead (2023): дата выхода и тизер адаптации комедийной зомби-манги
Zom 100: Bucket List of the Dead (2023): дата выхода и тизер адаптации комедийной зомби-манги
Появилось видео смертельного наводнения в Китае
Появилось видео смертельного наводнения в Китае
Еще в одном американском городе произошла кровавая бойня
Еще в одном американском городе произошла кровавая бойня
Москву и область атаковали неизвестные беспилотники. Закрыт аэропорт «Внуково»
Москву и область атаковали неизвестные беспилотники. Закрыт аэропорт «Внуково»
Известная австралийская парашютистка погибла, тестируя новый прыжок
Известная австралийская парашютистка погибла, тестируя новый прыжок
Плутон (2023): трейлер и дата выхода аниме по манге Наоки Урасавы
Плутон (2023): трейлер и дата выхода аниме по манге Наоки Урасавы
Джо Линднер: знаменитый бодибилдер умер после вакцинации
Джо Линднер: знаменитый бодибилдер умер после вакцинации
Hawker Hurricane: под Киевом нашли 8 британский самолетов
Hawker Hurricane: под Киевом нашли 8 британский самолетов
fraza.com
Новости блогосферы
20.06.23 10:16

Почему западные компании побеждают украинские?
10.06.23 22:12

Что такое контролируемая война?
30.05.23 09:31

Война в Украине стимулирует рост миллионеров
25.04.23 19:07

Этот 2023 год запомнится надолго...

Опрос

Будет ли введен на территорию Украины европейский миротворческий контингент?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.