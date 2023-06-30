Папа Римский сделал громкое заявление по поводу войны в Украине

Главное: Папа Римский прокомментировал войну в Украине. По его словам, конца ей не видно.

Детали: Папа Римский Франциск вновь прокомментировал войну в Украине. Его слова, сказанные на религиозной делегации Константинопольского Патриарха, цитирует Reuters.

Глава католиков сказал: «Трагическая реальность этой войны, которая, кажется, не имеет конца, требует от всех творческих усилий, чтобы представить и прокладывать пути мира».

Информируется, что в заявлении Ватикана отмечается, что посланник Папы Римского, итальянский кардинал Маттео Зуппи, завершил свои консультации в Москве, где встретился с одним из советников президента России Владимира Путина Юрием Ушаковым и главой РПЦ патриархом Кириллом.

Сообщается, что тот визит был направлен на определение гуманитарных инициатив, которые могли бы открыть пути к миру.

Теперь в Ватикане ожидают, что будут предприняты дальнейшие шаги, но не говорят, какие.

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