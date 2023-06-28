За время войны Одесская епархия УПЦ направила на гуманитарную помощь почти 24 млн грн

Главное: С начала полномасштабной войны Одесская епархия Украинской Православной Церкви предоставила помощь ВСУ, медучреждениям, беженцам и малообеспеченным на сумму 23 миллиона 723 тысячи гривен.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ , об этом говорится в отчете Одесской епархии по социально-гуманитарной деятельности за 2022 год и два квартала 2023 года.

Отмечается, что 15 миллионов 430 тысяч гривен было направлено на предоставление гуманитарной помощи в виде продуктов питания, 2,2 млн грн — на приобретение автомобилей скорой помощи, почти 2 млн грн — на предоставление финансовой помощи, 1,4 млн грн — на приобретение машин для украинской армии, 910 тыс. грн — на еду для военнослужащих, почти 460 тыс. грн — на питание беженцев и бездомных, 450 тыс. грн — на медикаменты для военных и гражданского населения, более 190 тыс. грн — на обеспечение беженцев жильем, 150 тыс. грн — на амуницию для ВСУ и другие виды гумпомощи.