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Новости > За время войны Одесская епархия УПЦ направила на гуманитарную помощь почти 24 млн грн

За время войны Одесская епархия УПЦ направила на гуманитарную помощь почти 24 млн грн

Александра Кудрявцева
28.06.23 15:48
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За время войны Одесская епархия УПЦ направила на гуманитарную помощь почти 24 млн грн
Главное: С начала полномасштабной войны Одесская епархия Украинской Православной Церкви предоставила помощь ВСУ, медучреждениям, беженцам и малообеспеченным на сумму 23 миллиона 723 тысячи гривен.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом говорится в отчете Одесской епархии по социально-гуманитарной деятельности за 2022 год и два квартала 2023 года.
 
Отмечается, что 15 миллионов 430 тысяч гривен было направлено на предоставление гуманитарной помощи в виде продуктов питания, 2,2 млн грн — на приобретение автомобилей скорой помощи, почти 2 млн грн — на предоставление финансовой помощи, 1,4 млн грн — на приобретение машин для украинской армии, 910 тыс. грн — на еду для военнослужащих, почти 460 тыс. грн — на питание беженцев и бездомных, 450 тыс. грн — на медикаменты для военных и гражданского населения, более 190 тыс. грн — на обеспечение беженцев жильем, 150 тыс. грн — на амуницию для ВСУ и другие виды гумпомощи.
 
В тему: Киевские храмы УПЦ собрали 1 млн грн на восстановление Херсонщины.
 

Тэги: гуманитарная помощь, УПЦ

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