За время войны Одесская епархия УПЦ направила на гуманитарную помощь почти 24 млн грн

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Зеленский предложил праздновать Рождество 25 декабря, а не 7 января
ВСУ готовы дать отпор РФ на севере, — Залужный
США приготовили для Украины новый пакет военной помощи
Президент Литвы внезапно прибыл в Украину
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 227 100 солдат
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