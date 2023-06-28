Стало известно, где можно покупаться в Киевской области этим летом

Главное: Появился список мест, где можно покупаться в Киевской области этим летом. В том числе на Днепре.

Детали: Несмотря на продолжающуюся войну, кое-где в Киевской области все же можно покупаться этим летом. Об этом, ссылаясь на местную ОВА, сообщает РБК-Украина.

Чиновники говорят, что побережье и акватории рек являются частью операционной зоны ответственности военных, где осуществляются меры по обороне, среди которых – минирование и патрулирование кораблей.

Однако, невзирая на это, существуют обустроенные пляжи для массового отдыха, за которые отвечают местные власти.

Купаться можно в таких местах:

- Рживщевский городской коммунальный пляж на реке Днепр (ул. Адмирала Петренко);

- Центральный пляж в городе Украинка на реке Днепр;

- городской пляж города Украинка на реке Стугна (ул. Вишневая);

- пляж Центральный в городе Белая Церковь на реке Рось (ул. Росевая);

- пляж в селе Чайка Богуславского района на реке Рось (ул. Замлинца).

Информируется, что стихийные места отдыха остаются без профессиональной помощи спасателей и медиков. В таких локациях ставят таблички «Купаться запрещено!», а опасные места водоемов обозначают вехами или красными буями с надписью «Опасно!».

Отдыхающим говорят: «Киевская область после деоккупации загрязнена взрывоопасными предметами. Подразделения ГСЧС проводят оперативное разминирование акватории, но на сегодняшний день большинство водных объектов области остаются не обследованными».

В тему: На юге Украины в водоемах запретили ловить рыбу.