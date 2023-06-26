В Киеве Марфо-Мариинская обитель сестер милосердия празднует 5-летие с начала служения

Главное: В Киеве Марфо-Мариинская обитель сестер милосердия Украинской Православной Церкви отметила 5 лет со дня основания.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, Марфо-Мариинская обитель создана по инициативе настоятеля одесского храма «Всех скорбящих Радость» протоиерея Иоанна Гориа.

В Свято-Пантелеймоновском женском монастыре (Феофании) 24 июня Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий вручил церковные награды сестрам Марфо-Мариинской обители сестер милосердия.

В связи с пятилетием киевского сестричества были вручены медали Украинской Православной Церкви и книги в подарок от Предстоятеля.

Было награждено 78 сестер. На праздник прибыли сестры из Черкасской, Харьковской и Одесской епархий.

Сестры милосердия занимаются благотворительной и миссионерской деятельностью.

«Цель сестричества — привести человека к Богу. Все люди очень разные, но нуждаются в одном — поддержке и любви, особенно в такие непростые времена, как сейчас. Наша задача — поддержать, не осуждать, а привести ко Христу, дать людям любовь. За 5 лет служения киевские сестры милосердия сестры раздали 115 тысяч крестиков, Евангелий, молитвословов, они посещают больницы, поддерживают воинов, вынужденных переселенцев, нуждающихся, бездомных, и своей миссией проповедуют людям о Боге. С начала молитвенного стояния в Киево-Печерской лавре киевские сестры взяли на себя послушание приготовления обедов для паломников. Будучи матерями, женами и бабушками, сестры милосердия в свободное от работы время приходят в Марфо-Мариинскую обитель и делают добрые дела», — отметил духовник Марфо-Мариинских обителей протоиерей Иоанн Гориа.

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