Сергей Ребров с женой отдыхают в Вене

Главное: Супруги Ребровы на день решили поехать отдохнуть в Вене и уже завтра отправляться в Марбеллью (Испания) к сыновьям.

Детали: 7 июня Сергей Ребров стал главным тренером сборной Украины по футболу и уже провел два матча. Оба победных. Вчера команда выиграла у Мальты. На матч по традиции прилетели жены футболистов и Анна Реброва выложила фото главных фанаток спортсменов на ВИП-трибуне стадиона в Трнаве, Словакия. Там были Инна Ярмоленко, Анна Безус и Анна Сидорчук.

Как пишут СМИ , после игры супруги Ребровы на день решили поехать отдохнуть в Вене и уже завтра отправляться в Марбеллью (Испания) к сыновьям. У Анны в Instagram написано, что они живут на три города: Дубай - Киев - Марбеллья.

Кстати, именно супруге для ее YouTube-канала Сергей дал первое интервью после назначения. Снимали в машине.

Сергей Ребров женился на Анне в 2016 году. Они тогда сыграли свадьбу в киевском ресторане «Прага». На тот момент Анна дружила с женой Николая Тищенко Аллой Барановской, получала образование психолога, вела свои блоги в соцсетях. Сейчас она мама двух сыновей - Никиты и Александра, пробует себя в роли журналиста, запустила свой канал на YouTube. К слову, на их свадьбе тогда был и нынешний глава Офиса президента Андрей Ермак. В околофутбольных кругах говорят, что дружеские отношения семья Реброва и Ермак сохраняют до сих пор.