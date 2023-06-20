На пороховом заводе под Тамбовом случилась «бавовна»

Главное: Под российским Тамбовом прогремел взрыв на пороховом заводе. Есть погибшие.

Детали: В России под Тамбовом на пороховом заводе прозвучал взрыв, после которого начался пожар. В результате инцидента есть погибшие. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Как пишут в сети, по предварительным данным в результате взрыва в одном из цехов погибли пять человек. Еще 12 — пострадали.

В российском МЧС пока подтверждают только пожар на заводе. Более детальной информации о происшествии нет.

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