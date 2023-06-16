В Херсонской области остаются подтопленными 34 населенных пункта

Главное: Херсонская область продолжает страдать после подрыва Каховской ГЭС. Остаются подтопленными 34 населенных пункта.

Детали: В ГСЧС поведали о ситуации в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС на пятницу, 16 июня. Стало известно, что сейчас происходит в регионе.

В ведомстве говорят, что тут остаются подтопленными 34 населенных пункта. 17 из них находятся на подконтрольной Украине территории.

Информируется, что в реке Днепр в створе поста Херсон наблюдается постепенное снижение уровня воды, она находится на уровне 137 сантиметров.

Сообщается, что подтопленными остаются 16 497 домов на правом берегу Днепра.

Накануне тут было откачано 22 тысячи тонн воды из 88 домов и подвалов (с начала работ откачано более 59 тысяч тонн из 245 домов и подвалов), привлечено 69 мотонасосов.

Резюмируется, что за прошедшие сутки спасатели доставили 49 тонн воды (из них 36 тонн питьевой) и 4 495 килограммов продуктов питания и продуктов первой необходимости.

В тему: Уровень загрязнения в Днепре и на побережье Черного моря зашкаливает.