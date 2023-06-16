Стало известно о новых успехах ВСУ под Угледаром

Главное: ВСУ развивают успех под Угледаром. Закрепляются на позициях.

Детали: На утро пятницы, 16 июня, ВСУ успешно закрепляются на занятых рубежах в районе Угледара (Донецкая область). Об этом во время национального телемарафона поведал спикер Генштаба Андрей Ковалев.

Он сказал: «В районе Угледара украинские воины имели успех на отдельных участках. В ходе проведения штурмовых действий закрепляются на достигнутых рубежах. Подразделения ВСУ успешно вели наступательные действия на направлениях Новоданиловка-Роботино и Левадное-Старомайорское и имели успех».

Кроме этого, отмечается, что наступательные действия велись и в районе восточнее населенного пункта Ступочки (Константиновский район), откуда вытеснили россиян и удалось занять позиции.

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