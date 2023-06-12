Стала известна заявка сборной Украины на матч с Германией

Главное: Наставник сборной Украины по футболу Сергей Ребров определился с заявкой на поединок против сборной Германии. Есть один дебютант.

Детали: Украинская ассоциация футбола обнародовала заявку национальной команды на товарищеский поединок против сборной Германии. Главный тренер Сергей Ребров отцепил трех лишних футболистов.

Новый наставник «сине-желтых» не заявил на матч трех исполнителей, находящихся в лагере сборной Украины. Поединок против Бундестима пропустят полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский, а также хавбек польского «Ракува» Владислав Кочергин и форвард луганской «Зари» Назарий Русин.

Зато в заявку попал потенциальный дебютант. Нападающий «Динамо» Владислав Ванат получил «девятку» центрфорварда и будет конкурировать за место на острие атаки с лучшим бомбардиром УПЛ Артемом Довбиком («Днепр-1»). Будет иметь возможность сыграть и ряд легионеров — Лунин, Соболь, Забарный, Миколенко, Ярмоленко, Малиновский, Мудрик, Игнатенко и Цыганков.

Официальная заявка национальной команды на матч Германия — Украина (с игровыми номерами):

Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Анатолий Трубин, 23. Андрей Лунин.

Защитники: 2. Эдуард Соболь, 3. Александр Сваток, 4. Валерий Бондарь, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 17. Ефим Конопля, 18. Александр Тымчик, 22. Николай Матвиенко.

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10. Михаил Мудрик, 14. Даниил Игнатенко, 15. Виктор Цыганков, 19. Александр Пихаленок, 20. Александр Зубков, 21. Георгий Судаков.

Нападающие: 9. Владислав Ванат, 11. Артем Довбик.

Матч Германия — Украина состоится 12 июня в Бремене. Поединок примет «Везерштадион» — домашняя арена местного «Вердера». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00.

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