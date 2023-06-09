Внутренних переселенцев в Украине ждут изменения

Главное: В июне ВПЛ в Украине ждут изменения. Стало известно, какие нововведения появились.

Детали: В июне в Украине вступил в силу Закон № 3054-IX от 11.04.2023. В соответствии с ним вводятся изменения по отдельным вопросам оформления личных документов, а также внесению сведений о регистрации на месте жительства.

Что изменилось, объяснили на странице «Юридичного порадника для ВПО» в Facebook.

Если у вас есть место проживания на временно оккупированных территориях (ВОТ) или на территориях, где ведутся или велись боевые действия, то вы можете обменять и оформить:

— документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины;

— документы, удостоверяющие личность и подтверждающие ее специальный статус.

Кроме того, вы можете вклеить фотографию в паспорт гражданина Украины. Обращаться за получением услуг следует в Государственную миграционную службу.

Сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства в Единый государственный демографический реестр вносят на основании:

— документов, подтверждающих зарегистрированное или задекларированное место жительства;

— сведений, внесенных в документы лица, подлежащие обмену;

— информации из Государственного реестра избирателей;

— информации из ведомственной информационной системы Государственной миграционной службы;

— информации из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан;

— информации из Единой информационной базы данных о внутриперемещенных лицах.

Если сейчас ваше жилье находится на территории, оккупированной РФ, или там ведут боевые действия, вы можете зарегистрировать свое место жительства без снятия с регистрации предыдущего места жительства.

На период военного положения зарегистрированным местом жительства ребенка считается то место, где зарегистрированы его родители или другие законные представители.

Прописка ребенка на территориях, являющихся временно оккупированными РФ или на которых ведутся боевые действия, осуществляется по заявлению родителей или других законных представителей на основании:

— документа, подтверждающего право на проживание в жилье, находящемся на временно оккупированной РФ территории Украины, а также на территориях, на которых ведутся (велись) боевые действия, ребенка или его родителей, или других законных представителей или одного из них, с которым проживает ребенок, или информации из Государственного реестра прав на недвижимое имущество о таком жилье;

— сведений о зарегистрированном или задекларированном месте жительства родителей или других законных представителей или одного из них, внесенных в документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины;

— сведений о зарегистрированном или задекларированном месте жительства родителей или других законных представителей или одного из них, внесенных в ведомственную информационную систему.

Родители или другие законные представители ребенка в своем письменном заявлении самостоятельно определяют дату прописки ребенка на таких территориях. Однако она не может предшествовать:

— дате регистрации рождения ребенка;

— дате прописки родителей или других законных представителей ребенка.

Если родители зарегистрированы по разным адресам, следует подать письменное заявление того представителя, с кем проживает ребенок.

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