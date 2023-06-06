Военное присутствие НАТО в Восточной Европе выросло в два раза с 2021-го года

Главное: Военное присутствие НАТО в Восточной Европе растет. Увеличилось в два раза с 2021-го года.

Детали: С 2021-го года военное присутствие НАТО в странах Восточной Европы выросло в два раза. Об этом, ссылаясь на данные официального представителя Альянса Оаны Лунгеску, пишет издание The Washington Post.

Информируется: «НАТО частично укрепила свой восточный фланг, создав боевые группы еще в четырех странах: Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии».

Также отмечается: «Сейчас в восьми боевых группах рассредоточено около десяти тысяч военнослужащих по сравнению с пятью тысячами в четырех группах в 2021-м году».

Кроме этого говорится о том, что страны направили еще десятки кораблей и сотни самолетов в восточную часть альянса.

Резюмируется: «Союзники дополнительно развернули беспрецедентное количество наземных средств противовоздушной обороны, таких как ракеты Patriot, и кораблей с противовоздушной обороной в море».

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