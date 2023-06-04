Страны Африки хотят принудить добывать меньше нефти

Главное: Арабы думают, как сократить добычу нефти в мире. Хотят, чтобы африканские страны пошли на уступки.

Детали: Саудовская Аравия хочет, чтобы Африка добывала меньше нефти. Как пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, страны черного континента настойчиво попросили снизить квоты.

В публикации сказано: «Саудовская Аравия потребовала от небольших африканских производителей сократить их квоты».

Отмечается: «Королевство обсуждало с Объединенными Арабскими Эмиратами, также влиятельным членом группы производителей ОПЕК и ОПЕК+ , возможность увеличить добычу для ОАЭ».

Сообщается, что министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман накануне пригласил некоторых африканских делегатов к себе в гостиницу в Вене и заявил им, что их квоты на добычу будут сокращены, однако те ушли со встречи без сделки.

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