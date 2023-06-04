Ребров рассказал, когда приедет в Украину

Главное: Сергей Ребров скоро возглавит Украину. Он едет в Киев.

Детали: Футбольный тренер Сергей Ребров рассказал о грядущей работе со сборной Украины. Его слова цитирует «Сніданок з 1+1».

По его словам, нынешний контракт с «Аль-Айном» рассчитан до 30 июня.

Специалист сказал: «Мы еще не закончили все вопросы с контрактом. 4 июня я отправляюсь в Киев и, наверное, 6 числа, утром, я буду в столице Украины».

Он добавил: «Я считаю и надеюсь, что мы закончим все дела с «Аль-Айном». Поэтому да, если все будет хорошо, я надеюсь, мы подпишем контракт».

Кроме этого Сергей Ребров сказал, что со своим штабом начал подготовку к работе с национальной командой нашей страны еще несколько недель назад.

Тренер говорит: «Сборная Украины – это очень большая ответственность, поэтому действительно, я со своим штабом начал работать и уже несколько недель мы готовимся к играм квалификации Евро-2024, так как это очень важно для нашей страны. Тем более в это время, чтобы национальная команда презентовала наше великое государство. Я готовлюсь уже некоторое время. Мы принципиально обо всем уже договорились. Только разрешение «Аль-Айна», и ничего не надо обсуждать».

Стоит добавить, что в этот месяце сборная Украины сыграет три поединка: 12 июня – товарищеский матч с Германией, а 16 и 19 числа – битвы квалификации Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты.

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