Бывший директор ЦРУ негативно оценил шансы ВСУ освободить Крым во время контрнаступления

Главное: Украина не сможет освободить Крым во время контрнаступления. Так считает бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.

Детали: Экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус (2011-2012-е годы) оценил перспективы ВСУ освободить Крым во время грядущего контрнаступления. Его слова цитирует издание The Guardian.

Так, по его словам, Украина смогут лишить россиян возможности пополнять запасы на полуострове вдоль юго-восточного побережья, перерезав эту линию связи.

Впрочем, отвечая на вопрос, получит ли у ВСУ вернуть Крым, он сказал: «Не во время этого контрнаступления, нет».

В то же время эксперт считает, что если украинские военные начнут изолировать полуостров, это существенно изменит ситуацию.

Резюмируется: «Владимир Путин думает, что россияне смогут переиграть украинцев, европейцев и американцев. И мы должны сделать все возможное, чтобы дать возможность украинцам доказать его неправоту».

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