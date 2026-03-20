Раскрыта тайна аккаунта Трампа в Truth Social

Издание The Wall Street Journal сообщило о том, кто имеет доступ к аккаунту президента США Дональда Трампа в социальной сети Truth Soci. Об этом поведал неназванный высокопоставленный чиновник в Белом доме.

Информируется, что иногда американский лидер самостоятельно напрямую публикует сообщения, а порой диктует тексты, которые сотрудники публикуют от его имени.

При этом указывается, что некоторые высокопоставленные помощники время от времени отговаривают его от импульсивных публикаций.

Сообщается: «Маленькая группа помощников Белого дома имеет доступ к аккаунту, но никто из них не может публиковать контент без одобрения Дональда Трампа».

Также стало известно, что пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт несколько месяцев назад установила над своим рабочим столом монитор, на котором отображаются последние публикации в Truth Social.

Говорится, что с 28 февраля Дональд Трамп опубликовал там почти 90 сообщений об Иране, Израиле и других темах, связанных с ближневосточным конфликтом – это примерно четверть ленты американского лидера с момента начала операции в Иране.

