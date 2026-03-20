В ООН рассказали, кто может остановить конфликт на Ближнем Востоке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прокомментировал конфликт на Ближнем Востоке. По словам чиновника, его завершение зависит от США.

Было сказано: «Конфликт должен прекратиться. Я считаю, что в руках США его остановить. Завершить конфликт возможно, но это зависит от их политической воли».

Кроме этого добавляется, что стратегия Израиля заключается в уничтожении военного потенциала Ирана.

Отмечается: «Президент США Дональд Трамп сможет убедить тех, кого нужно убедить, что работа уже выполнена».

