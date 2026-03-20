Президент Бразилии жестко раскритиковал США

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва жестко раскритиковал США. Политик сделал громкое заявление.

Он сказал: «Мы должны научиться уважать самоопределение народов и территориальную целостность стран. Нельзя, чтобы кто-то считал себя хозяином мира и решал: сегодня я заберу Гренландию, Панамский канал, Кубу или Венесуэлу».

Глава государства подчеркнул, что сам не поддерживает власти Ирана, но подобная позиция не способна служить оправданием для вмешательства во внутренние дела государства.

Резюмируется: «Миру нужны мир, образование и продовольствие, а не война».

