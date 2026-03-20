ЕС уже готовится к наплаву нелегалов с Ближнего Востока

Премьер-министр Польши Дональд Туск сделал тревожное заявление. По его словам, ЕС уже готовится к наплыву нелегальных мигрантов с Ближнего Востока.

Он сказал: «Мы провели дискуссию в группе стран, где вместе с премьерами Италии и Дании убеждали наших партнеров, чтобы однозначно заявить, что ЕС в связи с войной и геополитическим кризисом не будет открыт для всех, кто хочет мигрировать».

Добавляется: «Нам удалось убедить Европейскую комиссию и других партнеров, что мы не повторим ошибки 2015-го года».

Подчеркивается при этом, что сейчас трудно предположить, какие именно будут последствия у событий на Ближнем Востоке.

Указывается: «Декларация о том, что Европа будет закрыта, не будет доступна для нелегальных мигрантов, кажется очень существенной».

Ранее мы писали, что Нетаньяху говорит, что США и Израиль не будут бить по газовым объектам в Иране.