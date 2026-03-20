В Киеве мужчина ослеп на один глаз после операции на носу

Агата Кловская
20.03.26 14:35
В Киеве после операции пациент потерял зрение на один глаз. Врачу-отоларингологу, который проводил операционное вмешательство, сообщили о подозрении. Об этом информирует прессслужба городской прокуратуры.

Установлено, что 50-летний мужчина обратился в медучреждение для проведения планового оперативного вмешательства - пластики носовой перегородки и удаления кисты правой гайморовой пазухи. После операции пациент, находясь в стационаре, пожаловался на потерю зрения на один глаз.

Проведенной судебно-медицинской экспертизой установлено, что к потере зрения привели повреждения, нанесенные мужчине во время операции.

65-летнему врачу столичного частного медицинского центра сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к тяжким последствиям для больного.

Напомним, в одной из частных клиник в Чернигове после косметологических процедур умерла женщина.

