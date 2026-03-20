ТОП-ТЕМЫ:
Лидеры ведущих стран мира выдвинули требование Ирану

Лидеры ведущих стран мира выдвинули требование Ирану

Агата Кловская
20.03.26 16:46
Лидеры ведущих стран мира выдвинули требование Ирану

Иранские силы фактически заблокировали Ормузский пролив и осуществили серию атак на гражданские суда и энергетическую инфраструктуру, что спровоцировало жесткую реакцию мировых лидеров. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов и Японии.

Главы государств выразили глубокую обеспокоенность эскалацией в Персидском заливе и призвали Тегеран немедленно прекратить минирование акватории, использование беспилотников и ракет.

В документе отмечается, что действия Ирана являются прямой угрозой международной стабильности.

«Мы решительно осуждаем недавние нападения Ирана на невооруженные коммерческие суда, нападения на гражданскую инфраструктуру, а также фактическое закрытие Ормузского пролива», — говорится в заявлении.

Лидеры подчеркнули, что свобода навигации является основополагающим принципом международного права, а вмешательство в глобальные цепи поставок энергии «представляют угрозу международному миру и безопасности».

Из-за угрозы энергетической безопасности Международное энергетическое агентство уже разрешило высвобождение стратегических запасов нефти.

Мировые лидеры планируют сотрудничать с другими странами-производителями для увеличения добычи и стабилизации цен.

«Мы выражаем нашу готовность внести свой вклад в соответствующие усилия для обеспечения безопасного прохода через пролив», — отметили подписанты обращения.

Также предусматривается предоставление финансовой и гуманитарной помощи странам, которые больше всего пострадают от экономических последствий этого кризиса.

Напомним, Ормузский пролив является одной из важнейших морских артерий мира, поскольку через него проходит около 20% мировых поставок нефти.

