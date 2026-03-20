Зеленский анонсировал встречу переговорных групп

Украинская переговорная команда направляется в США, где в субботу запланирована встреча. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения 19 марта.

По его словам, есть сигналы от американской стороны о готовности продолжить работу в имеющихся форматах переговоров для окончания войны России против Украины.

«Переговорная пауза была, время её заканчивать. И мы делаем всё, чтобы переговоры были действительно содержательными. Украинская команда — именно политическая часть переговорной группы — уже в пути, и на эту субботу ожидаем встречу в Соединённых Штатах Америки. Сегодня мы подробно говорили о переговорах и с Умёровым, и с Кириллом Будановым, и с Давидом Арахамией. Также в встречах будет участвовать Сергей Кислица. Наш приоритет — сделать всё для возможности достойного мира. И я благодарю всех, кто с этим помогает», — отметил Зеленский.

Он добавил, что секретарь СНБО Рустем Умёров посетил страны на Ближнем Востоке и имеет понимание, какие соглашения по безопасности можно с ними заключить.

«За эту неделю Рустем Умёров был в ключевых столицах региона Залива и сегодня уже докладывал по результатам. Пока что в телефонном режиме. Завтра будет более предметный доклад онлайн. Есть понимание, какие новые соглашения по безопасности могут быть с странами в этом регионе. Есть конкретные вещи, которыми они могут поддержать нашу страну, поддержать нашу защиту — прежде всего это ПВО, — и есть то, в чём мы можем поддержать их и уже поддерживаем. Украинские группы экспертов для защиты от „шахедов“ уже в соответствующих странах, ежедневно есть доклады по их выполнению задач», — заявил президент.

