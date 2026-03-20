Зеленский анонсировал встречу переговорных групп

Зеленский анонсировал встречу переговорных групп

Агата Кловская
20.03.26 09:26
Украинская переговорная команда направляется в США, где в субботу запланирована встреча. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения 19 марта.

По его словам, есть сигналы от американской стороны о готовности продолжить работу в имеющихся форматах переговоров для окончания войны России против Украины.

«Переговорная пауза была, время её заканчивать. И мы делаем всё, чтобы переговоры были действительно содержательными. Украинская команда — именно политическая часть переговорной группы — уже в пути, и на эту субботу ожидаем встречу в Соединённых Штатах Америки. Сегодня мы подробно говорили о переговорах и с Умёровым, и с Кириллом Будановым, и с Давидом Арахамией. Также в встречах будет участвовать Сергей Кислица. Наш приоритет — сделать всё для возможности достойного мира. И я благодарю всех, кто с этим помогает», — отметил Зеленский.

Он добавил, что секретарь СНБО Рустем Умёров посетил страны на Ближнем Востоке и имеет понимание, какие соглашения по безопасности можно с ними заключить.

«За эту неделю Рустем Умёров был в ключевых столицах региона Залива и сегодня уже докладывал по результатам. Пока что в телефонном режиме. Завтра будет более предметный доклад онлайн. Есть понимание, какие новые соглашения по безопасности могут быть с странами в этом регионе. Есть конкретные вещи, которыми они могут поддержать нашу страну, поддержать нашу защиту — прежде всего это ПВО, — и есть то, в чём мы можем поддержать их и уже поддерживаем. Украинские группы экспертов для защиты от „шахедов“ уже в соответствующих странах, ежедневно есть доклады по их выполнению задач», — заявил президент.

Напомним, Зеленский назвал пять причин, почему Россия на следующих переговорах может чувствовать себя сильнее.

Статьи

08.03.26 20:33

Бойко и компания стремятся к реваншу

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Бензопилу изобрели, чтобы... резать женщин
18.03.26 18:57

Бензопилу изобрели, чтобы... резать женщин

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
20.03.26 10:33

Фон дер Ляйен сделала заявление о €90 млрд для Киева

20.03.26 10:29

Орбан набросился на ЕС с новой критикой

20.03.26 10:23

Мелони призвала к гибкости по украинским вопросам

20.03.26 10:11

США направляют десантные корабли и морских пехотинцев к Ирану, — СМИ

20.03.26 09:49

Генштаб назвал потери РФ по состоянию на 20 марта

20.03.26 09:43

Лидеры ЕС не смогли дожать Орбана по кредиту для Украины, — Politico

20.03.26 09:17

«Укрэнерго» подтвердило отключение в пятницу, 20 марта

19.03.26 16:51

11 стран обратились к Украине за защитой от дронов. Киев ожидает 4 ответных шага

19.03.26 16:40

У Трампа сделали странное заявление по поводу Лукашенко

20.03.26 09:43

Лидеры ЕС не смогли дожать Орбана по кредиту для Украины, — Politico

19.03.26 16:27

Топливный кэшбэк в Украине заработает уже с завтрашнего дня

19.03.26 15:40

Кремль заявил о «паузе» в переговорах

19.03.26 15:37

В ЕС приняли важное решение по поводу членства Украины

19.03.26 14:45

Каллас тревожно высказалась по поводу войны в Украине

19.03.26 10:47

Разведка США спрогнозировала стратегию Кремля в войне против Украины

19.03.26 09:53

Генштаб назвал новые потери РФ в войне. Сводка за 19 марта

19.03.26 09:12

«Укрэнерго» определило объемы отключений на четверг, 19 марта

18.03.26 11:17

Украина и Британия подписали оборонную декларацию

18.03.26 10:51

США следует «пересмотреть» членство в НАТО, — Трамп

13.03.26 16:34

В NASA рассказали о лунной миссии Artemis II

16.03.26 12:48

Зеленский назвал сумму, которую Путин заработал из-за войны в Иране

13.03.26 16:43

Иран угрожает устроить «нефтяной ад» на Ближнем Востоке в ответ на атаки США

13.03.26 13:46

Стало известно, сколько денег Испания дала Украине с начала войны

17.03.26 12:48

Под Киевом мужчина застрелил 11-летнюю дочь и покончил с собой

13.03.26 10:36

США разрешили покупать российскую нефть, но есть нюансы

13.03.26 12:41

В США прокомментировали разрешение на покупку российской нефти

13.03.26 15:33

Украинцам рассказали, какой будет погода 14 марта

16.03.26 10:29

Путин никогда не хотел переговоров и остановки войны, — Зеленский

13.03.26 16:08

США уже потратили на войну с Ираном 11 миллиардов долларов

Фото и Видео
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
Новости блогосферы
18.03.26 18:39

Облавы ТЦК: после войны мы еще много лет будем отхаркивать это «необходимое зло»
03.01.26 10:12

Новогодние кадровые изменения в Украине: к чему это все?
19.12.25 17:42

€90 миллиардов для Украины — это «недопобеда»
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?

