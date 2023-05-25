В Грузии решили отказаться от флагов ЕС ко Дню независимости страны

Главное: В Грузии решили отказаться от флагов Евросоюза на здании парламента ко Дню независимости страны. Люди связали отсутствие флага ЕС в День независимости Грузии с изменением внешнеполитического курса правительства.

Детали: Правительство Грузии в этом году решило отказаться от установления флагов Европейского Союза на здании парламента ко Дню независимости страны. Об этом сообщает Новости-Грузия.

Так, в День Независимости Грузии 26 мая большого флага ЕС не будет на здании парламента Грузии. Правительство страны объяснило это традиционным ежегодным изменением главного лозунга праздника.

В прошлом году посланием 26 мая был девиз Навстречу Европе и флаг ЕС был одним из основных элементов. А в этом году главный слоган — Ради свободы, поэтому город украсили только символикой национального флага Грузии.

Такое решение руководства страны стало темой обсуждений в социальных сетях. Пользователи соцсетей связали отсутствие флага ЕС в День независимости Грузии с изменением внешнеполитического курса правительства.

Оппозиционные партии объявили акции 26 мая. Они призывают собраться с флагами Грузии и ЕС у памятника Руставели и устроить шествие в парламент. Жителей Тбилиси призывают к флешмобу — вывешивать два флага: Грузии и Евросоюза с балконов и окон своих квартир.

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