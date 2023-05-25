Стали известны страшные подробности смерти Тины Тернер

Главное: Перед смертью Тина Тернер тяжело болела. Среди прочего у певицы был рак кишечника.

Детали: Издание People поведало некоторые подробности смерти американской певицы Тины Тернер, которая скончалась накануне в возрасте 83 лет. Артистка долго и тяжело болела.

Так, приводятся слова самой певицы из ее мемуаров.

Она поведала, что еще в 2013-м году по причине отсутствия лечения гипертонии перенесла инсульт.

Позже, в 2016-м году, ей диагностировали рак кишечника.

Тина Тернер говорила, что пыталась прибегнуть к гомеопатическому лечению болезни, что ухудшило ее состояние, а ее муж Эрвин Бах стал донором для пересадки почки.

Певица признавалась: «Последствия моего невежества оказались вопросом жизни и смерти. В этот ужасный момент вины и самобичевания я узнала об Эрвине кое-что удивительное. Он никогда не упрекал меня за мою ошибку. Вместо этого он был верным, добрым и понимающим, полным решимости помочь мне пройти через все это живой».

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