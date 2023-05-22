Армения готова отказаться от Нагорного Карабаха

Главное: Армения готова признать Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Об этом заявил Никол Пашинян.

Детали: Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна готова признать территорию Азербайджана, включающую и Нагорный Карабах. Условие – обеспечение безопасности армянского населения, пишет издание Armenpres.

Политик отметил: «Армения готова признать территориальную целостность Азербайджана в 86 600 квадратных километров. И, на наш взгляд, Азербайджан готов признать территориальную целостность Армении в 29 800 квадратных километров».

Он добавил: «Если мы с Азербайджаном правильно понимаем друг друга в этом вопросе, то Армения, да, признает азербайджанские 86 600 квадратных километров территориальной целостности при том понимании, что Азербайджан признает территорию Армении площадью в 29 800 квадратных километров».

Глава правительства подчеркнул: «Это политическая позиция, но юридическую часть вопроса все же следует рассматривать».

По его словам, между Баку и Степанакертом должен состояться диалог по обеспечению прав и безопасности армян Нагорного Карабаха.

Резюмируется, что важно создание международных гарантий этих переговоров.

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