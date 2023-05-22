Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Армения готова отказаться от Нагорного Карабаха

Армения готова отказаться от Нагорного Карабаха

Александр Панько
22.05.23 15:42
165
Армения готова отказаться от Нагорного Карабаха

Главное: Армения готова признать Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Об этом заявил Никол Пашинян.

Детали: Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна готова признать территорию Азербайджана, включающую и Нагорный Карабах. Условие – обеспечение безопасности армянского населения, пишет издание Armenpres.

Политик отметил: «Армения готова признать территориальную целостность Азербайджана в 86 600 квадратных километров. И, на наш взгляд, Азербайджан готов признать территориальную целостность Армении в 29 800 квадратных километров».

Он добавил: «Если мы с Азербайджаном правильно понимаем друг друга в этом вопросе, то Армения, да, признает азербайджанские 86 600 квадратных километров территориальной целостности при том понимании, что Азербайджан признает территорию Армении площадью в 29 800 квадратных километров».

Глава правительства подчеркнул: «Это политическая позиция, но юридическую часть вопроса все же следует рассматривать».

По его словам, между Баку и Степанакертом должен состояться диалог по обеспечению прав и безопасности армян Нагорного Карабаха.

Резюмируется, что важно создание международных гарантий этих переговоров.

В тему: Армения запускает через ООН механизм предотвращения геноцида в Нагорном Карабахе.

Тэги: Армения, Азербайджан, мир, Нагорный Карабах, Никол Пашинян

Комментарии

Статьи

18.05.23 19:33

Мирные переговоры Украины и РФ - какова перспектива? <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

В Україні пройшла акція до Дня пам’яті людей, які померли від СНІДу
19.05.23 22:29

В Україні пройшла акція до Дня пам’яті людей, які померли від СНІДу

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
В Лиссабоне стартует встреча заговорщиков из Бильдербергского клуба
В Лиссабоне стартует встреча заговорщиков из Бильдербергского клуба
В Лиссабоне стартует встреча заговорщиков из Бильдербергского клуба
В Лиссабоне стартует встреча заговорщиков из Бильдербергского клуба
Президента США Байдена и его семейку обвинили в тотальной коррупции
Президента США Байдена и его семейку обвинили в тотальной коррупции
Эксперимент Милгрэма: почему люди готовы исполнять преступные приказы
Эксперимент Милгрэма: почему люди готовы исполнять преступные приказы
Как избавиться от влияния негативных мнений о себе? Рекомендации
Как избавиться от влияния негативных мнений о себе? Рекомендации
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
22.05.23 16:54

В НАТО признали геноцидом преступления России против Украины
22.05.23 16:40

Российский олигарх Павел Фукс использует Википедию как маркетинговую страницу для лживой саморекламы, — СМИ
22.05.23 16:28

Буданов сделал российским военным интересное предложение
22.05.23 16:16

СМИ узнали о гарантиях безопасности для Украины
22.05.23 16:01

В Дании придумали сложную схему по достижению мира в Украине
22.05.23 15:50

В ГУР прокомментировали «тревожные» события на Белгородщине
22.05.23 15:31

Жители Мариуполя на пляже сожгли флаг оккупантов
22.05.23 15:26

Синоптики предупредили украинцев об ухудшении погоды – ожидаются дождь и град
22.05.23 14:52

В ГУР подтверждают слова Байдена о 100 тыс. погибших россиян под Бахмутом
22.05.23 14:33

Россия создает новую «элитную» авиагруппу для ударов по Украине, — разведка Британии
22.05.23 16:54

В НАТО признали геноцидом преступления России против Украины
22.05.23 16:16

СМИ узнали о гарантиях безопасности для Украины
22.05.23 15:50

В ГУР прокомментировали «тревожные» события на Белгородщине
22.05.23 12:44

В Белгородскую область вошли бойцы «РДК». Местным властям стало «тревожно»
22.05.23 12:15

Украинцы уже проходят обучение на F-16, — Боррель
22.05.23 10:27

Зеленский рассказал, как прошел его вояж по странам Востока
22.05.23 09:02

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 203 880 солдат
21.05.23 08:22

Ломаченко победил Хейни, но судьи украли победу у украинского боксера
19.05.23 22:35

Долги за коммуналку отразятся на кредитной истории украинцев
19.05.23 22:04

Скоро платежка за электричество в Украине увеличится еще на 200-300 гривен
16.05.23 16:54

Ситуация в энергосистеме Украины ухудшается
18.05.23 10:45

«Новая почта»: сбой в работе приложения заблокировал отправку и получение посылок
16.05.23 09:22

Ночная атака по Украине: ПВО сбила 6 «Кинжалов»
17.05.23 13:25

В Киеве приняли важное решение о работе транспорта во время тревоги
16.05.23 10:54

Луганских школьников внезапно отправили на удаленку
17.05.23 15:57

Стало известно, когда в украинских школах будет звучать последний звонок
16.05.23 15:54

В Одессе загадочной смертью умерли четырехлетние близнецы
17.05.23 11:54

Буданов прокомментировал подрывы пропагандистов в РФ
22.05.23 11:12

Президент Бразилии рассказал, чем его расстроил Зеленский
17.05.23 16:27

Спецпредставитель Китая уже прибыл в Киев
Фото и Видео
Жители Мариуполя на пляже сожгли флаг оккупантов
Жители Мариуполя на пляже сожгли флаг оккупантов
Жители Мариуполя на пляже сожгли флаг оккупантов
Жители Мариуполя на пляже сожгли флаг оккупантов
В Белгородскую область вошли бойцы «РДК». Местным властям стало «тревожно»
В Белгородскую область вошли бойцы «РДК». Местным властям стало «тревожно»
Футболисты «Барселоны»… поблагодарили российских болельщиков
Футболисты «Барселоны»… поблагодарили российских болельщиков
В Москве вспыхнул военкомат – опубликовано видео
В Москве вспыхнул военкомат – опубликовано видео
Зеленский рассказал, как прошел его вояж по странам Востока
Зеленский рассказал, как прошел его вояж по странам Востока
Появилось видео, как автомобиль патриарха Кирилла попал в ДТП в Москве
Появилось видео, как автомобиль патриарха Кирилла попал в ДТП в Москве
Ломаченко победил Хейни, но судьи украли победу у украинского боксера
Ломаченко победил Хейни, но судьи украли победу у украинского боксера
На детскую площадку в Запорожье приползла змея
На детскую площадку в Запорожье приползла змея
Футурама 8 (2023): тизер нового сезона популярного мультсериала уже можно увидеть в Сети
Футурама 8 (2023): тизер нового сезона популярного мультсериала уже можно увидеть в Сети
Под Киевом извращенец изнасиловал 4-летнюю девочку
Под Киевом извращенец изнасиловал 4-летнюю девочку
fraza.com
Новости блогосферы
25.04.23 19:07

Этот 2023 год запомнится надолго...
05.04.23 19:38

Продукция Johnson&Johnson доводила детей до онкологии. Пора объявлять им бойкот
31.03.23 12:44

Е-рецепт как способ сделать медицину еще менее доступной для украинцев
14.03.23 18:04

Банкопад в США: что будет дальше и как это заденет украинские банки?

Опрос

Будет ли введен на территорию Украины европейский миротворческий контингент?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.