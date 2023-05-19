В ГСЧС рассказали о ситуации с подтоплениями в стране

Главное: В Волынской, Ровенской и Черкасской областях подтоплено 8808 га сельскохозяйственных угодий. Нарушено транспортное сообщение в 6 населенных пунктов Черниговской области.

Детали: По состоянию на утро пятницы, 19 мая, в Волынской, Ровенской и Черкасской областях подтоплены около 9 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«В Волынской, Ровенской и Черкасской областях подтоплено 8808 га сельскохозяйственных угодий. Нарушено транспортное сообщение в 6 населенных пунктов Черниговской области», — говорится в сообщении.

Остаются также подтопленными 44 дома (Днепропетровская область — 36, Черкасская — 8) и 315 домохозяйств (Запорожская — 250, Днепропетровская — 51, Черкасская — 12 и Киевская — 2).

По данным ГСЧС, наблюдается спад уровней весеннего половодья во всех областях.

А тему: Ситуация с подтоплениями в Киеве улучшается.