Нью-Йорк тонет под тяжестью своих зданий

Главное: Нью-Йорк тонет под собственной тяжестью. Геологи предупреждают, что это делает Нью-Йорк чрезвычайно уязвимым для стихийных бедствий.
Детали: Нью-Йорк тонет под собственной тяжестью. Об этом пишет издание The New York Post.
Главное: Нью-Йорк тонет под собственной тяжестью. Геологи предупреждают, что это делает Нью-Йорк чрезвычайно уязвимым для стихийных бедствий.
Детали: Нью-Йорк тонет под собственной тяжестью. Об этом пишет издание The New York Post.
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