Нью-Йорк тонет под тяжестью своих зданий

Главное: Нью-Йорк тонет под собственной тяжестью. Геологи предупреждают, что это делает Нью-Йорк чрезвычайно уязвимым для стихийных бедствий.

Детали: Нью-Йорк тонет под собственной тяжестью. Об этом пишет издание The New York Post.

Геологическое исследование показывает, что вес более 1 миллиона зданий заставляют город опускаться ниже в окружающие его водоемы со скоростью от 1 до 2 миллиметров в год.

Геологи предупреждают, что это делает Нью-Йорк чрезвычайно уязвимым для стихийных бедствий.