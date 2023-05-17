Дуда рассказал, будет ли передавать Украине самолеты F-16

Главное: Польша не может предоставить Украине F-16. При этом Варшава готова систематически передавать Украине истребители МиГ-29, отметил президент Дуда.

Детали: У Польши слишком мало американских истребителей F-16, чтобы говорить о передаче их Украине. Об этом заявил президент страны Анджей Дуда, сообщает Polskie Radio24.

«У нас относительно небольшое количество самолетов F-16. Мы готовы поддерживать процесс подготовки украинских пилотов — об этом я говорил с премьер-министром и министром национальной обороны Мариушем Блащаком. Однако то количество самолетов F-16, которым мы владеем, не позволяет сегодня говорить о передаче Украине какой-то их части», — сказал Дуда.

В то же время польский лидер подчеркнул, что Варшава готова передать Киеву почти все самолеты МиГ-29, кроме стоящих на обороне НАТО.

«Есть проблема, потому что у нас есть некоторые МиГи, которые уже работают по стандартам НАТО и выполняют миссию Air Policing, поэтому служат для защиты стран НАТО», — добавил он.

По данным из открытых источников, Польша располагает 48 истребителями F-16.

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