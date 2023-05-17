США могут признать Россию государством-спонсором терроризма

Главное: Госдеп не исключает признания РФ государством-спонсором терроризма. Это привело бы к международной изоляции Москвы и удержало бы Китай от помощи Путину.

Детали: Госдепартамент США не исключает признания России государством-спонсором терроризма за совершенные преступления во время вторжения в Украину. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен в слушаниях в комитете Сената США, посвященных Китаю, сообщает CNN.

На вопрос сенатора-республиканца Линдси Грэма о том, что Госдепартамент уже определился со своей позицией и никогда не признает Россию страной-спонсором терроризма, Блинкен ответил: «Никогда не говори никогда».

Грэм настаивал на необходимости провозглашения России государством-спонсором терроризма.

«Мы все здесь хотим, чтобы Китай не помогал России, правильно? Есть идея. 100 американских сенаторов предложили, чтобы мы объявили Россию государством-спонсором терроризма, чтобы удержать такие страны, как Китай, от предоставления им оружия», — заявил Грэм.

В свою очередь, Блинкен отметил, что, по его мнению, уже введенные санкции и полномочия, которые имеют США, смогли удержать Пекин от военной помощи Москве.

Следует отметить, что признание России государством-спонсором терроризма привело бы к международной изоляции Москвы и заставило бы США накладывать дополнительные ограничения на страны, взаимодействующие с Кремлем. Именно Государственный департамент имеет полномочия определять такой статус.

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