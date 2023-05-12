Звание Героя Украины теперь будут присваивать по-новому

Главное: Устав звания Герой Украины изменен. Теперь его будут присваивать по-новому.

Детали: Звание Героя Украины будут присваивать по-новому. Президент Владимир Зеленский внес изменения в соответствующий Устав.

Теперь предварительно представление о присвоении высшего государственного звания будет рассматривать экспертная группа при Комиссии государственных наград и геральдики.

Поясняется, что при Комиссии государственных наград и геральдики при Президенте Украины образуется экспертная группа, которая формируется из представителей Министерства обороны Украины, аппарата Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, Генерального штаба ВСУ, командований видов и родов войск, командований оперативно-стратегических группировок войск, Министерства внутренних дел, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Государственной специальной службы связи и защиты информации Украины, Управления государственной охраны Украины, Офиса Президента Украины.

В Офисе президента Украины отметили: «Если предварительное рассмотрение представлений о праздновании государственными наградами осуществляет экспертная группа при Комиссии государственных наград и геральдики при президенте Украины, то материалы вносятся на рассмотрение этой комиссии вместе с выводом этой группы».

Сам глава государства сказал, что большое количество обращений и электронных петиций относительно присвоения тому или иному нашему защитнику звания Герой Украины говорит о том, что вопрос нуждается в упорядочении.

Он добавил: «Поэтому было решено предусмотреть специальный совещательный орган – экспертную группу. Каждый и каждый из наших героев, кто самоотверженно защищал Украину от российских захватчиков, кто освобождал нашу землю от оккупанта и пожертвовал ради нашей свободы своим здоровьем или жизнью, должен быть достойно отмечен. Мы должны знать имена всех наших героев».

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