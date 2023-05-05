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Новости > В ОБСЕ назвали военным преступлением депортацию украинских детей в РФ

В ОБСЕ назвали военным преступлением депортацию украинских детей в РФ

Агата Кловская
05.05.23 14:57
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В ОБСЕ назвали военным преступлением депортацию украинских детей в РФ

Главное: Депортация украинских детей в Россию и на контролируемые РФ территории может считаться военным преступлением. Об этом говорится в докладе миссии ОБСЕ.

Детали: Принудительное перемещение и депортация украинских детей на временно оккупированные территории и/или территорию России могут быть военными преступлениями. К такому выводу пришла экспертная миссия ОБСЕ, сообщает Укринформ.

Соответствующий доклад, подготовленный в рамках «московского механизма» ОБСЕ, под названием «О нарушении и злоупотреблении международным гуманитарным правом и правом прав человека, военных преступлениях и преступлениях против человечности, связанных с насильственным перемещением и/или депортацией украинских детей в Российскую Федерацию» опубликован в четверг, 4 мая, на сайте ОБСЕ.

В докладе констатируется факт масштабного перемещения украинских детей с территории Украины на временно оккупированные территории Украины и на территорию РФ. Основное внимание в документе уделено детям-сиротам и без сопровождения взрослых.

Согласно докладу, после перевода на территорию РФ украинские дети «подвергаются влиянию пророссийских информационных кампаний, которые часто являются тотальным перевоспитанием». При этом Россия «не делает никаких шагов для активного содействия возвращению украинских детей». И даже наоборот, «она создает разнообразные препятствия для семей, стремящихся вернуть своих детей».

«Миссия установила, что хотя некоторые случаи эвакуации детей соответствуют обязательствам РФ по международному гуманитарному праву, другие случаи эвакуации детей без их согласия, перемещения и длительного размещения украинских детей являются нарушением МГП, а в некоторых случаях представляют серьезное нарушение Четвертой Женевской конвенции и военные преступления, в частности, нарушение запрета на принудительное перемещение или депортацию в соответствии со статьей Четвертой Женевской конвенции», — говорится в докладе.

Миссия также обнаружила, что неоправданное длительное пребывание или необоснованные логистические препятствия со стороны российских властей нарушают обязательство содействовать воссоединению семей и противоречат принципам, закрепленным в Четвертой Женевской конвенции.

Кроме того, Миссия считает, что перемещение Россией украинских детей на подконтрольные РФ территории Украины или на российскую территорию является пренебрежением обязательствами по созданию обязывающих механизмов, предусмотренных Четвертой Женевской конвенцией, для отслеживания этих детей, сообщения об их местонахождении и содействии их репатриации или воссоединению с их семьями" и является нарушением международного гуманитарного права.

Кроме того, Миссия пришла к выводу, что подвергание детей без сопровождения взрослых усыновлению или подобным мерам ассимиляции «несовместимо с Четвертой Женевской конвенцией». Изменение гражданства украинских детей также является нарушением Конвенции о защите гражданского населения во время войны.

В документе отмечается, что РФ не только неоднократно явно нарушала интересы детей, «но и отрицала их право на идентичность, право на семью, право на объединение со своей семьей, а также нарушала их права на образование, доступ к информации, право на отдых, досуг, игры, рекреацию и участие в культурной жизни и искусстве, а также право на свободу мысли, совести и религии, право на здоровье и право на свободу и безопасность».

«Миссия пришла к выводу, что практика принудительного перемещения и/или депортации украинских детей на временно оккупированные территории и на территорию российской федерации может являться преступлением против человечности в виде «депортации или насильственного перемещения населения», — говорится в докладе.

В документе есть призыв к РФ «немедленно прекратить практику принудительного перемещения или депортации детей из Украины на временно оккупированные территории и в Россию», а также безотлагательно составить и предоставить исчерпывающие списки имен и местонахождение всех перемещенных детей, отменить их усыновление и ввести соответствующий мораторий и активно способствовать воссоединению семей всех детей, принудительно перемещенных или депортированных из Украины.

Доклад был подготовлен экспертами «московского механизма» ОБСЕ Элиной Штейнерте (Латвия), Вероникой Белковой (Чехия) и Сесилией Хеллештвайт (Норвегия), имеющими большой опыт в сфере международного гуманитарного права и прав человека.

В тему: В Кремле придумали целую технологию депортации украинских детей.

Тэги: общество, дети, ОБСЕ, военное преступление, депортация, война в Украине

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