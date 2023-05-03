Священники Нежинской епархии УПЦ передали помощь воинам ВСУ

Украинцы не могут устроиться на работу из-за мобилизации
РФ планирует ядерный удар по Украине и ракетный удар по ряду админзданий в Киеве, - утверждает Гулагу.нет
У Зеленского понятия не имеют, кто бы мог атаковать Кремль
Зеленского ждут в Германии
Атака на Кремль состоялась: БПЛА сработали четко, но Путину удалось выжить
Зеленский запретил салюты, шумные ремонтные работы и ночную музыку
В Минздраве рассказали о смертности от коронавируса в Украине
Украина признала российский режим «рашизмом»
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 191 940 солдат
В российском порту недалеко от Крыма загорелась нефтебаза
В Брянской области под откос пустили очередной поезд с нефтепродуктами