Священники Нежинской епархии УПЦ передали помощь воинам ВСУ

Главное: В Черниговской области прихожане Свято-Николаевского храма Украинской Православной Церкви села Курень собрали средства на специальное оборудование для украинских военных.

Благочинный 1-го Прилукского церковного округа протоиерей Николай Котеленец и настоятель Пантелеймоновского храма священник Богдан Присяжнюк передали гуманитарную помощь бойцам из Прилук на передовую. Продукты питания, одежда и пасхальные гостинцы собраны священниками Прилуцкого благочиния.

Также священники и прихожане Парафиевки, Качановки, Тростянца, Бережевки, Южного и Сребного Прилукского района в течение апреля осуществили три гуманитарных миссии в подразделения нашей армии: на Черниговское приграничье, в горячие точки Донбасса и Харьковщины, а также в Славянск Донецкой области.

Гуманитарные грузы, состоявшие из различных продуктов питания, в места назначения были доставлены местными волонтерами Валентиной Ляшенко и Сергеем Рябенко.