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Новости > В небе над США заметили очередной таинственный воздушный шар

В небе над США заметили очередной таинственный воздушный шар

Агата Кловская
02.05.23 15:21
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В небе над США заметили очередной таинственный воздушный шар

Главное: Над США заметили новый неизвестный воздушный шар. Пока его происхождение неизвестно, но угрозы он не несет.

Детали: Военные в США отслеживают очередной воздушный шар, зафиксированный над территорией страны. Об этом сообщает NBC News.

«Американские военные отслеживают таинственный воздушный шар, пролетевший над территорией страны, но пока неясно, что это такое и кому он принадлежит», — сообщает телеканал со ссылкой на трех американских чиновников.

По словам официальных лиц, объект пролетел над частью Гавайев, но «не был зафиксирован ни в одной из чувствительных зон».

Американские военные следили за ним с конца прошлой недели и определили, что он не представляет угрозы для воздушного движения или национальной безопасности и не передает сигналы.

Чиновники добавляют, что США могут сбить объект, если он приблизится к земле.

Указано, что шар, который, вероятно, не имеет маневровых возможностей, медленно двигается в Мексику. Представители США говорят, что он не принадлежит китайцам, но пытаются установить владельца.

Журналисты цитируют спикера Индо-Тихоокеанского командования США, который сообщил, что военные зафиксировали неопознанный радиолокационный сигнал в пятницу, 28 апреля, вблизи острова Гавайи.

Тогда Тихоокеанские военно-воздушные силы запустили три истребителя F-22 для оценки ситуации и визуального осмотра.

«Мы наблюдали за прохождением объекта и оценили, что он не представляет угрозы», — заявил военнослужащий.

В свою очередь в Пентагоне заявили, что воздушный шар находился на высоте 36 000 футов (около 11 км).

В начале февраля над территорией США обнаружили воздушный шар. Впоследствии в Белом доме заявили, что он оказался китайским. В целом же зимой над США были сбиты четыре подобных объекта.

В тему: Агентство нацбезопасности США изучает сотни новых сообщений об НЛО.

Тэги: США, общество, мир, воздушный шар

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