Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В США скончался полицейский, который был в коме 33 года

В США скончался полицейский, который был в коме 33 года

Агата Кловская
01.05.23 14:07
258
В США скончался полицейский, который был в коме 33 года

Главное: В США скончался полицейский Трой Паттерсон. Он провел в коме 33 года.

Детали: В Нью-Йорке умер полицейский Трой Паттерсон. Как пишет издание New York Post, он провел в коме 33 года.

Отмечается, что в 1990-м году, когда ему было 27 лет, коп подвергся нападению трех вооруженных преступников – бандиты выстрелили ему в голову при попытке отнять 20 долларов.

Сообщается, что правоохранитель, который мыл машину у пожарного гидранта в трех кварталах от дома, оставался в вегетативном состоянии до своей смерти в субботу ночью.

До нападения он шесть лет прослужил в полиции, заработав семь благодарностей за профессиональные достижения.

Уже в госпитале ему присвоили звание детектива.

Криминал

В тему: Убийца Леннона не смог выйти из тюрьмы.

Тэги: США, мир, полицейский, криминал

Комментарии

Статьи

27.04.23 11:27

Индекс борща 2023: как изменилась стоимость популярного украинского блюда

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Поддержка Украины в США падает
01.05.23 22:28

Поддержка Украины в США падает

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Эксперимент Милгрэма: почему люди готовы исполнять преступные приказы
Эксперимент Милгрэма: почему люди готовы исполнять преступные приказы
Эксперимент Милгрэма: почему люди готовы исполнять преступные приказы
Эксперимент Милгрэма: почему люди готовы исполнять преступные приказы
Как избавиться от влияния негативных мнений о себе? Рекомендации
Как избавиться от влияния негативных мнений о себе? Рекомендации
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
500 дней в пещере: испанка добровольно заточила себя в подземную «одиночную камеру»
500 дней в пещере: испанка добровольно заточила себя в подземную «одиночную камеру»
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
01.05.23 17:30

Нежинская и Полтавская епархии УПЦ передали автомобили для ВСУ
01.05.23 16:49

В Киеве устранили проблему с водой
01.05.23 16:27

Стало известно, будут ли проводиться выпускные в украинских школах
01.05.23 15:56

Украинские инженеры готовят оккупантам пламенный привет
01.05.23 15:28

В Минобороны назвали потери россиян за апрель
01.05.23 15:06

Подведены синоптические итоги апреля в Киеве: было очень холодно и мокро
01.05.23 14:54

В Киевской области происходят перебои со светом. Названа причина
01.05.23 14:27

Украина требует от России открыть гуманитарные коридоры с оккупированных территорий
01.05.23 13:51

Буданов рассказал, когда будут результаты контрнаступления
01.05.23 13:24

В России сошел с рельсов и загорелся поезд, перевозивший нефть
01.05.23 13:51

Буданов рассказал, когда будут результаты контрнаступления
01.05.23 13:24

В России сошел с рельсов и загорелся поезд, перевозивший нефть
01.05.23 12:54

В Киеве стабилизировался уровень половодья
01.05.23 09:46

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 190 960 солдат
01.05.23 09:41

Оккупанты снова нанесли массированный ракетный удар по Украине
30.04.23 21:43

Вячеслав Зайцев умер: знаменитый модельер ушел из жизни из-за кровотечения
28.04.23 15:56

«Украэрорух» назвал условие для возобновления полетов гражданских самолетов
28.04.23 14:56

Число жертв ракетного удара по многоэтажке в Умани продолжает увеличиваться
28.04.23 13:23

Кремль планирует по-тихому мобилизовать еще почти полмиллиона человек, — WP
28.04.23 13:03

Резников сообщил, готова ли Украина к контрнаступлению
26.04.23 17:31

Над Киевом таки пролетел 300-киллограмовый метеорит. Специалисты рассказали, где искать его обломки
27.04.23 15:53

Под Питером прогремел второй мощный взрыв за день
25.04.23 08:03

Белый дом сделал заявление по поводу украинского контрнаступления
26.04.23 14:01

Украина и Италия вместе построят сухой порт
25.04.23 16:53

В Украине продлили карантин из-за пандемии коронавируса
25.04.23 12:10

Китайцы хотят отправить на Марс вертолет
25.04.23 09:17

Бывший премьер Польши резко высказался по поводу войны в Украине
26.04.23 13:58

Украинцам объяснили, будут ли дополнительные выходные на майские праздники
27.04.23 12:34

В НАТО заявили, что передали Украине 98% обещанных боевых машин
26.04.23 14:47

Зеленский поговорил по телефону с Си Цзиньпином
Фото и Видео
Украинские инженеры готовят оккупантам пламенный привет
Украинские инженеры готовят оккупантам пламенный привет
Украинские инженеры готовят оккупантам пламенный привет
Украинские инженеры готовят оккупантам пламенный привет
Буданов рассказал, когда будут результаты контрнаступления
Буданов рассказал, когда будут результаты контрнаступления
В России сошел с рельсов и загорелся поезд, перевозивший нефть
В России сошел с рельсов и загорелся поезд, перевозивший нефть
Властелин колец. Война рохирримов (2024): действия нового мультфильма происходят за 260 лет до легендарных событий
Властелин колец. Война рохирримов (2024): действия нового мультфильма происходят за 260 лет до легендарных событий
Под Питером подорвали опору ЛЭП
Под Питером подорвали опору ЛЭП
Биолог бьет тревогу: в России возле Крыма массово гибнут дельфины
Биолог бьет тревогу: в России возле Крыма массово гибнут дельфины
Голодные игры 5 (2023): приквел-антиутопии уже скоро порадует зрителей
Голодные игры 5 (2023): приквел-антиутопии уже скоро порадует зрителей
Супер Марио (2023): мультик по видеоигре побил все рекорды
Супер Марио (2023): мультик по видеоигре побил все рекорды
Трамп назвал Хиллари Клинтон «милой» и «красивой»
Трамп назвал Хиллари Клинтон «милой» и «красивой»
Число жертв ракетного удара по многоэтажке в Умани продолжает увеличиваться
Число жертв ракетного удара по многоэтажке в Умани продолжает увеличиваться
fraza.com
Новости блогосферы
25.04.23 19:07

Этот 2023 год запомнится надолго...
05.04.23 19:38

Продукция Johnson&Johnson доводила детей до онкологии. Пора объявлять им бойкот
31.03.23 12:44

Е-рецепт как способ сделать медицину еще менее доступной для украинцев
14.03.23 18:04

Банкопад в США: что будет дальше и как это заденет украинские банки?

Опрос

Будет ли введен на территорию Украины европейский миротворческий контингент?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.