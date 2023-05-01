В США скончался полицейский, который был в коме 33 года

Главное: В США скончался полицейский Трой Паттерсон. Он провел в коме 33 года.

Детали: В Нью-Йорке умер полицейский Трой Паттерсон. Как пишет издание New York Post, он провел в коме 33 года.

Отмечается, что в 1990-м году, когда ему было 27 лет, коп подвергся нападению трех вооруженных преступников – бандиты выстрелили ему в голову при попытке отнять 20 долларов.

Сообщается, что правоохранитель, который мыл машину у пожарного гидранта в трех кварталах от дома, оставался в вегетативном состоянии до своей смерти в субботу ночью.

До нападения он шесть лет прослужил в полиции, заработав семь благодарностей за профессиональные достижения.

Уже в госпитале ему присвоили звание детектива.

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