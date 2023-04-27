Молодой украинец может оказаться в НБА

Главное: Защитник сборной Украины Александр Ковляр хочет играть в НБА. Он уже подал заявку.

Детали: 20-летний защитник баскетбольной сборной Украины и эстонского клуба «Калев» Александр Ковляр может отправиться за океан. Спортсмен подал заявку на драфт в НБА и уже попал в список 42-х иностранцев.

Об этом информирует РБК-Украина.

Отмечается, что украинец попал в категорию early-entrance.

Сообщается, что относительно защитника нет возрастных ограничений, но в случае необходимости он сможет отозвать свою заявку до 31 мая

Драфт НБА-2023, на котором выберут 60 новичков, запланирован на 22 июня.

Информируется, что Александр Ковляр является воспитанником южненского «Химика». Ранее защищал цвета эстонского «Тарту». Зимой защитник дебютировал в составе сборной Украины, сыграв в поединках отбора к ЧМ-2023 против Италии и Нидерландов.

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