На Хмельнитчине верующие храма УПЦ передали финансовую помощь для нужд ВСУ

Главное: На Хмельнитчине община Свято-Вознесенского храма Украинской Православной Церкви села Женишковцы собрали финансовую помощь для воинов 117 ОМБр ВСУ.

«Низкий поклон вам, наши дорогие воины, уважение Вам и искренняя благодарность за то, что каждый день приближаете Победу Украины!», - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Хмельницкая епархия Украинской Православной Церкви передала медикаменты для воинов ВСУ на сумму 35 тысяч гривен.