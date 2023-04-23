Луческу таки покинул «Динамо» – стало известно, кто будет руководить командой

Главное: Мирча Луческу покидает «Динамо». Руководить командой будет Александр Шовковский.

Детали: 77-й летний румынский специалист Мирча Луческу, руководивший киевского «Динамо» с лета 2020-го года, таки покидает команду. Вместо него «рулить» коллективом будет бывший вратарь 48-летний Александр Шовковский, который был включен в тренерский штаб в минувшем январе.

Так, Мирча Луческу поведал, что из-за операции на ноге был вынужден уйти на больничный.

Он сказал: «С этого момента я отправляюсь на операцию из-за проблем с суставами. С этого момента Александр Шовковский – исполняющий обязанности тренера. Мы будем вместе контролировать ситуацию».

Румын добавил: «Операцию я сделаю в Киеве, хотя мог бы сделать ее в другой стране, но считаю, что важно остаться рядом с командой, остаться в Украине».

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