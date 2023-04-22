Хмельницкая епархия УПЦ передала лекарство для воинов ВСУ

Главное: Хмельницкая епархия Украинской Православной Церкви передала медикаменты для воинов ВСУ на сумму 35 тысяч гривен.

Медикаменты на общую сумму 35 тысяч гривен были переданы для нужд Одесского военно-медицинского клинического центра (клинический госпиталь) Государственной пограничной службы Украины (военная часть 2524).

Как сообщалось, с первого дня войны, решительно осудив российскую военную агрессию, Украинская Православная Церковь помогает защитникам Украины всеми возможными способами.