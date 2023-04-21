Разгадана тайна календаря майя

Главное: Ученые разгадали тайну календаря майя. В новом исследовании ученые выяснили, что календарь майя действительно связан с движением планет.

Детали: Исследователи раскрыли сложную систему календаря майя, которые объединили астрономию и хронометраж, чтобы свою собственную систему исчисления. Об этом сообщает IFLScience.

По словам экспертов, загадочный календарь майя можно использовать для отслеживания движения планет в течение 45-летнего периода.

Также ученые отметили, что календарь древних людей намного сложнее нашей относительно простой системы дней, месяцев и лет. Они использовали непростую серию взаимосвязанных циклов, включая 260-дневное священное исчисление, известное как «цолькин», и 365-дневный светский календарь, или «хааб».

Эти два цикла синхронизировались раз в 52 года, образуя общий календарный период, называемый календарным кругом.

Кроме того исследователи нашли надписи, свидетельствующие о существовании еще одного цикла, который длился 819 дней. Анализ этих текстов показал, что каждая дата в этом цикле была связана с одной из четырех сторон света. Для завершения всего периода необходимо четыре этапа по 819 дней. То есть, один цикл длился примерно девять лет.

Исследователи давно подозревали, что этот цикл может быть связан с синодическим периодом планет, который означает продолжительность времени, которое требуется каждой планете, чтобы вернуться в одно и то же положение на небе, если смотреть с Земли. Меркурий, например, имеет синодический период 117 дней, который при умножении на семь идеально вписывается в число 819.

Согласно новому исследованию, 20 циклов по 819 дней дают в общей сложности 16 380 дней (примерно 45 лет).Их можно поделить так, чтоб они соответствовали синодическим периодам каждой планеты. Таким образом, 20 периодов по 819 дней совпадают с циклом майя.

В тему: Археологи узнали важные детали успешного существования цивилизации майя.