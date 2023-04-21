Ночью Россия вновь атаковала Украину дронами – есть попадания

Главное: Россия снова атаковала Украину дронами. Некоторых из них достигли целей.
Детали: В ночь на пятницу, 21 апреля, Россия вновь атаковала Украину дронами Shahed-136/131. Как сообщают Воздушные силы ВСУ, восемь из двенадцати аппаратов удалось сбить силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Центр».
Отмечается, что дроны летели с северного направления из Брянской области.
На Киев летели восемь Shahed-136/131 – все были сбиты. Жертв и разрушений предварительно нет.
В то же время в Полтавской области был поражен объект гражданской инфраструктуры.
Есть попадание в инфраструктурный объект в Винницкой области.
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