Ночью Россия вновь атаковала Украину дронами – есть попадания

Главное: Россия снова атаковала Украину дронами. Некоторых из них достигли целей.

Детали: В ночь на пятницу, 21 апреля, Россия вновь атаковала Украину дронами Shahed-136/131. Как сообщают Воздушные силы ВСУ, восемь из двенадцати аппаратов удалось сбить силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Центр».

Отмечается, что дроны летели с северного направления из Брянской области.

На Киев летели восемь Shahed-136/131 – все были сбиты. Жертв и разрушений предварительно нет.

В то же время в Полтавской области был поражен объект гражданской инфраструктуры.

Есть попадание в инфраструктурный объект в Винницкой области.

В тему: В Кремле высказались по поводу возможного вступления Украины в НАТО.