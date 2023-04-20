Пляжного сезона в Одессе в этом году не будет

Главное: В Одессе закроют все пляжи. Причиной тому является попадания в здания курортной сферы и разминирование акватории Черного моря.

Детали: В Одессе в этом году пляжного сезона не будет. Об этом заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире телеканала «Киев».

«Попадания в здания курортной сферы означают, что курортного сезона в этом году не будет. До наступления нашей победы мы будем говорить о разминировании акватории Черного моря», — сказал Братчук.

Также он отметил, что публичного доступа к пляжам Одессы не будет, но власти дадут возможность людям отдыхать.

«Больших концертов не будет. „Танцев на костях“ не будет», — добавил Братчук.

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