Почти все жители Николаевщины, выехавшие из региона, вернулись домой

Главное: До войны в Николаеве жили 460 тысяч человек, а сейчас находятся более 400 тысяч. В регионе аналогичная ситуация с возвращением.

Детали: Почти все жители Николаева и населенных пунктов Николаевской области, выехавшие из региона после начала полномасштабного вторжения РФ, вернулись домой. Об этом заявил глава областной военной администрации Виталий Ким, сообщает Интерфакс-Украина.

«С 11 ноября (прошлого года), когда освободили правобережье Днепра на Херсонщине и город Херсон, люди стали возвращаться. После 24 февраля 2022 года в городе было примерно 200 тысяч человек, а сейчас, по данным мобильных операторов, более 400 тысяч, при довоенной численности — 460 тысяч... В регионе — тоже почти все вернулись», — отметил он.

Отвечая на вопрос о ситуации на Кинбурнской косе, глава ОВА подчеркнул, что ВСУ работают над ее освобождением от российских оккупантов.

«Много рассказать не могу, мы мониторим (ситуацию) почти каждый день, в том числе и с помощью спутниковых снимков. Мы считаем так: о ситуации на Кинбурнской косе нужно спрашивать у жителей, которые сейчас не имеют возможности связываться ежедневно и информировать. Косвенно можно сказать, судя по обстрелам Очакова: если обстрелов меньше, то ситуация лучше. Наши Вооруженные силы работают. Успехи тоже есть», — добавил Ким.

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