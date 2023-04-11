Волонтеры Черновицкой епархии УПЦ доставили гуманитарный груз из Европы в Святогорскую лавру

Главное: Волонтеры Черновицко-Буковинской епархии Украинской Православной Церкви привезли к Пасхе 10 тонн гуманитарной помощи в Успенскую Святогорскую лавру.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой svlavra.church.ua, помощь обители оказали верующие из разных регионов Украины, а также жители Бельгии, Германии, Англии, США.

«В сборе очередного груза для насельников многострадальной обители и нашедших в ней кров беженцев приняли участие жители не только Буковины, но и различных регионов Украины, а также других стран. Кое-кто из жертвователей захотел остаться неизвестным», — говорится в сообщении.

Координатор сбора Оксана (Мария) Цюга рассказала, что денежные переводы поступали из Украины, Бельгии, Германии, Англии.

На средства, собранные настоятелем Покровского прихода РПЦЗ в Берлине протоиереем Андреем Сикоевым, закуплено 25 тысяч яиц и продукты к пасхальному столу. Отцом Андреем передано также профессиональное электрооборудование для уборки (моющие и строительные пылесосы, мойка).

Благодаря пожертвованиям из Англии для Лавры закуплен необходимый инвентарь. Жительница Калифорнии (США) Лариса с семьёй (представители Коптской Церкви) передали в монастырь вещи, витамины, фонарики, постельное белье. Магдалина из Бельгии и неназвавшийся благотворитель из Германии предоставили продукты и сладости для детей беженцев.

Немалый вклад в доброе дело сделали верующие Каменец-Подольской епархии УПЦ . Они закупили для Лавры полотенца и сладости, а также более 100 кг сливочного масла, чтобы к Пасхе братия могла приготовить куличи.