Волонтеры Черновицкой епархии УПЦ доставили гуманитарный груз из Европы в Святогорскую лавру

«В сборе очередного груза для насельников многострадальной обители и нашедших в ней кров беженцев приняли участие жители не только Буковины, но и различных регионов Украины, а также других стран. Кое-кто из жертвователей захотел остаться неизвестным», — говорится в сообщении.
Координатор сбора Оксана (Мария) Цюга рассказала, что денежные переводы поступали из Украины, Бельгии, Германии, Англии.
На средства, собранные настоятелем Покровского прихода РПЦЗ в Берлине протоиереем Андреем Сикоевым, закуплено 25 тысяч яиц и продукты к пасхальному столу. Отцом Андреем передано также профессиональное электрооборудование для уборки (моющие и строительные пылесосы, мойка).
Благодаря пожертвованиям из Англии для Лавры закуплен необходимый инвентарь. Жительница Калифорнии (США) Лариса с семьёй (представители Коптской Церкви) передали в монастырь вещи, витамины, фонарики, постельное белье. Магдалина из Бельгии и неназвавшийся благотворитель из Германии предоставили продукты и сладости для детей беженцев.
Немалый вклад в доброе дело сделали верующие Каменец-Подольской епархии УПЦ. Они закупили для Лавры полотенца и сладости, а также более 100 кг сливочного масла, чтобы к Пасхе братия могла приготовить куличи.
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